Calcio e omosessualità, Almodovar: “Le donne danno lezioni ai maschi, deve essere dura per loro”

“Deve essere dura per un giocatore d’élite scendere in campo e sentirsi dare del ‘frocio'”. In un’intervista a El Pais, il noto regista Pedro Almodovar ha parlato del tabù dell’omosessualità nel mondo del calcio: “Le ragazze stanno dando tante lezioni agli atleti. Nel calcio sembra che l’omosessualità non esista…”. Il cineasta aggiunge: “Le ragazze che hanno vinto il Mondiale si comportano in modo del tutto naturale e non succede nulla. Si sposano e non succede nulla”.