Si è conclusa con la dual moguls la tappa di Bakuriani, in Georgia, valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci freestyle. Non è arrivata la doppietta per il francese Benjamin Cavet, che dopo il trionfo del sabato si è arreso in finale a Walter Wallberg, campione olimpico del 2022. Nella prova femminile, invece, a trionfare è stata Jaelin Kauf. Indietro invece gli italiani.

Wallberg trionfa

A salire sul gradino più alto del podio è stato Walter Wallberg, che nella finale ha sconfitto nettamente Benjamin Cavet (20 – 15). Nonostante il successo, Wallberg ha dichiarato: “Le mie gambe sono a pezzi, ora ho bisogno di una pausa“. Terzo posto per un altro svedese, Filip Gravenfors, capace di prevalere nella finalina sul giapponese Ikuma Horishima (21 -14). Per quanto riguarda gli italiani, c’era al via soltanto Massimo Bellucci: per lui uscita di scena negli ottavi di finale e 22° posto complessivo.

La classifica maschile aggiornata

Mikael Kingsbury (CAN) 312 punti Walter Wallberg (SWE) 290 punti Benjamin Cavet (FRA) 280 punti Ikuma Horishima (JPN) 208 punti Rasmus Stegfeldt (SWE) 148 punti Severi Vierela (FIN) 141 punti Matt Graham (AUS) 126 punti Filip Gravenfors (SWE) 106 punti Takuya Shimakawa (JPN) 90 punti Nick Page (USA) 85 punti

Vittoria per Kauf

Non c’è stata storia nella finale femminile, che l’americana Jaelin Kauf ha dominato in lungo e in largo (24 – 11). A farne le spese è stata la giapponese Rino Yanagimoto, che si è comunque potuta consolare con un buon secondo posto. Sul gradino più basso del podio, infine, la francese Perrine Laffont, brava ad avere la meglio sulla canadese Maia Schwinghammer (18 – 17) nella finale per il bronzo. Fuori dalla top 20 invece le due italiane ai nastri di partenza: Manuela Passaretta è stata eliminata negli ottavi ed ha chiusa 25^, mentre out nei trentaduesimi la classe 2007 Sofia Carla Timpone, 32^.

La classifica femminile aggiornata

Perrine Laffont (FRA) 320 punti Jaelin Kauf (USA) 236 punti Olivia Giaccio (USA) 220 punti Maia Schwinghammer (CAN) 200 punti Jakara Anthony (AUS) 180 punti Rino Yagimoto (JPN) 156 punti Tess Johnson (USA) 146 punti Yuliya Galysheva (KAZ) 127 punti Kasey Hogg (USA) 116 punti Camille Cabrol (FRA) 109 punti

Il prossimo appuntamento

La Coppa del Mondo 2024/2025 di sci freestyle si prende ora un mese di pausa. La prossima gara è infatti in programma venerdì 24 e sabato 25 gennaio. La location che ospiterà i migliori atleti del mondo sarà Waterville, negli Stati Uniti.