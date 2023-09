Calcio, Monza: targa allo stadio sul seggiolino di Berlusconi

Il Monza rende omaggio al suo ex presidente Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Allo U-Power Stadium infatti è stato posizionata una targa in onore del cavaliere sul seggiolino dove sedeva abitualmente. “Chi ci crede combatte, ci ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!” è la scritta apposta sulla targa, che ripercorre la frase simbolo della presidenza Berlusconi al Monza. La stessa frase è riproposta anche nel lungo striscione in curva Davide Pieri che da quest’anno è esposto a bordo campo.