Calcio, migliorano le condizioni di Zaccheroni: trasferito al reparto di riabilitazione

Sono migliorate le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, ricoverato in ospedale dal 10 febbraio dopo una caduta in casa. L’allenatore è infatti uscito dalla Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena ed è stato trasferito al reparto di Riabilitazione del ‘Marconi’ di Cesenatico. Il tecnico 69enne rimane comunque in prognosi riservata e la sua situazione viene costantemente monitorata dal personale sanitario.