Calcio, Livorno-Follonica si gioca nonostante il maltempo: gara posticipata di un’ora

La gara di Serie D tra Livorno e Follonica si giocherà nonostante il maltempo che ha investito la Toscana negli ultimi giorno. Lo comunica il Livorno calcio in una nota: “In seguito al sopralluogo delle autorità competenti per l’allerta vento in corso nel Comune di Livorno, è stato espresso un parere positivo e la partita Us Livorno-Follonica Gavorrano verrà disputata regolarmente allo stadio Armando Picchi. Il calcio d’inizio è stato posticipato di un’ora, pertanto la gara si giocherà alle 15.30 anziché alle 14.30“. Inoltre le autorità competenti hanno disposto la chiusura della Gradinata.