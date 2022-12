Calcio, i 5 gol più belli del 2022 (VIDEO)

Una nuova carrellata di gol epici per il 2022, anno del Mondiale in Qatar. Al primo posto c’è il gol di Richarlison in rovesciata in Brasile-Serbia. Vince per la diffocoltà e bellezza del gesto, ma anche per il palcoscenico. Segue Erling Haaland e la sua spaccata volante contro il Borussia in Champions. Completa il podio il mitico gol di Theo Hernandez contro l’Atalanta.

MENZIONE SPECIALE: KYLIAN MBAPPE (vs Real Madrid, marzo 2022)

Minuto 94 di una partita bloccata sullo 0-0. Non una partita qualunque, ma Real Madrid-Psg, nuova, storica, inedita rivalità del calcio europeo. Kylian Mbappè punta due uomini, doppio passo, penetra in area e gol col destro. Uno dei gesti tecnici, per lucidità e difficoltà, più difficili dell’anno. Non è servito, come non è servita la tripletta in finale mondiale. Questo gol, bellissimo e amaro col senno di poi per Kylian, è il manifesto del 2022 del fuoriclasse del Psg.

5) LUKASZ PODOLSKI (vs Pogon Szczecin, novembre 2022)

Proprio lui. Per chi fosse sfuggito, l’iconico attaccante polacco naturalizzato tedesco è tornato a casa. Dal 2021 gioca al Górnik Zabrze e nel novembre del 2022 ha messo a segno uno dei gol più belli dell’anno. Numero 10 sulle spalle, palla a centrocampo, rapido sguardo al portiere e tiro da posizione impossibile. Spesso additato come calciatore discontinuo, Podolski ci ha abituato a gol splendidi. Questo è uno dei più belli.

4) PABLO PEREZ (vs Godoy Cruz, agosto 2022)

Ci spostiamo in Argentina. Una rovesciata da fuori area che a qualcuno ha ricordato quella di Bressan in Fiorentina-Barcellona. Pablo Perez in Primera Division si regala un gesto tecnico simile, che però non basterà per ottenere punti. Piccolo particolare: ha 37 anni.

3) THEO HERNANDEZ (vs Atalanta, maggio 2022)

Tanto bello, quanto importante. Un tassello per lo Scudetto rossonero è il coast to coast del terzino della Francia. Cinque avversari evitati, la lucidità di incrociare dopo aver percorso quasi 3/4 di campo. Un gol storico di un calciatore dominante.

2) ERLING HAALAND (vs Borussia Dortmund, settembre 2022)

Come Ibra e Cruijff. Questo forse è addirittura più bello. Il più classico dei gol dell’ex è una magia, un concentrato di potenza, coordinazione e tecnica. Insomma, Erling Haaland.

Just when you thought you'd seen it all from @ErlingHaaland… 🤖#UCL pic.twitter.com/p5a70Ro5rk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022

1) RICHARLISON (vs Serbia, dicembre 2022)

No, non è una ‘pippa’. Forse è il meno brasiliano dei verdeoro offensivi di Tite in Qatar, ma l’attaccante del Tottenham è tra i grandi del calcio di oggi e lo ha dimostrato con una rovesciata storica contro la Serbia. Coordinazione e qualità. Prima di lui, solo a Klauf Fischer, Manuel Negrete, Marcelo Balboa e Marc Wilmots era balenata in testa l’idea vincente di fare una rovesciata al Mondiale. Resterà nella memoria.