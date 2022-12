Cathy Hummels: “Becker ha commesso un crimine”. E lui la querela

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex moglie di Mats Hummel, difensore del Borussia Dortmund, Cathy, sta per ricevere una querela dall’ex tennista Boris Becker. Cathy Hummels aveva dichiarato in un’intervista a Sat1: “Ad essere sincera, non mi piace che la gente venga trattata con i guanti solo perché famosa. Quel che ha fatto è un crimine, ed è per questo che deve scontarlo. Becker ha preso in giro alcune persone, le ha rovinate. Questo conta. Sono molto seria su queste cose”. Parole che non sono certamente andate giù a Becker, che adesso sta per querelarla.

In utlimo, ecco le parole di Cathy su un suo eventuale nuovo compagno: “Vorrei che il mio prossimo uomo fosse americano o inglese. Anche perché ho la sensazione che altrimenti, qualsiasi persona io incontri, questa conosca anche Mats, e vorrei evitare”.