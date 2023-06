Calcio, Figc approva date: il calendario di tutti i campionati 2023/2024

Il Consiglio federale ha approvato le date ufficiali per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva. La Serie A avrà inizio il 20 agosto e l’ultima giornata sarà giocata il 26 maggio 2024. La finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà giocata il 15 maggio ‘24, La Serie B invece avrà inizio 19 agosto ’23 con termine il 10 maggio ‘24. Per la Serie C inizio 27 agosto ’23 e termine 28 aprile ‘24, infine la Coppa Italia sempre di Lega Pro avrà inizio 20 agosto ‘23, ancora da decidere il giorno della finale.

Per quanto riguarda il calcio femminile, la Serie A eBay inizierà 16 settembre ’23 con termine il 19 maggio ‘24. Serie B inizio 17 settembre ’23 e termine 19 maggio ‘24. Per la Primavera 1 inizio fissato per il 17 settembre ‘23, stesso giorno anche per la Primavera 2. Lega Nazionale Dilettanti ha inoltre confermato che la Serie D inizierà il 3 settembre ’23 con termine 5 maggio ‘24.

Per gli Juniores Nazionale esordio il 16 settembre ’23 e termine 20 aprile ‘24. Serie C femminile con inizio il 10 settembre ’23 finirà il 26 maggio ‘24. Per il Calcio a 5 Serie A esordio il 30 settembre ’23 e termine il 28 aprile ‘24. Calcio a 5 Serie A 2 Elite, inizio 30 settembre ’23 e termine 27 aprile ‘24. Calcio a 5 Serie A 2 inizierà invece il 14 ottobre ’23 e terminerà il 13 aprile ‘24. Calcio a 5 Serie A B inizio 14 ottobre ’23 e termine 13 aprile ‘24. Calcio a 5 Serie A femminile inizio 1 ottobre ’23 e termine il 28 aprile ‘24. Infine per il Calcio a 5 Serie B femminile ci sarà inizio il 15 ottobre ’23 e termine 28 aprile ‘24.