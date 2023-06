Manchester City, il figlio di Foden su Instagram: quattro anni e un milione di follower

Ronnie Foden, figlio di Phil Foden, ha già un account Instagram a suo nome creato ieri dai suoi genitori. Il bambino ha soli quattro anni e in meno di 24 ore ha superato il milione di follower. Tutto è nato dai festeggiamenti per il “treble” del Manchester City quando il fantasista degli Sky Blues è apparso con il suo bambino in braccio durante le celebrazioni. Allora Foden ha deciso di creare un account ufficiale a nome del bambino. Sono state pubblicate due foto del piccolo Ronnie, una con Phil e Sergio Agüero sul prato dopo la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter, e un’altra sulle spalle del padre, sempre a Istanbul. In meno di 24 ore l’account di Ronnie Foden è già seguito da più di 1,2 milioni di follower.