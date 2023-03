Women’s Champions, non basta l’Olimpico dei record: Roma sconfitta 1-0 dal Barcellona

La partita con più spettatori della storia del calcio femminile in Italia premia la squadra più forte, ma testimonia la crescita dell’intero movimento tricolore. Di fronte ai 39.454 spettatori dell’Olimpico, la Roma di Spugna perde 1-0 tra i rimpianti contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Una rete di Paralluelo condanna le giallorosse in una notte comunque indimenticabile per chi si è già regalato un posto tra le migliori otto in Europa all’esordio nel torneo. L’avvio di gioco, come da pronostico, è tutto a tinte blaugrana. Col 66% del possesso palla, la formazione spagnola fa valere lo strapotere fisico e tecnico. La Roma prova ad impostare dal basso, ma l’unico tiro del primo tempo è una conclusione di Greggi dalla lunga distanza che sorvola la traversa. Il Barca domina e arriva spesso alla conclusione. Decisiva in più di un’occasione è Ceasar che nega il gol a Paralluelo (12′) e ad Hansen (20′), entrambe arrivate a calciare da posizione ravvicinata dopo azioni prolungate. La rete del vantaggio ospite è rimandata al 34′ e arriva tra le proteste giallorosse per un fallo non fischiato su Giacinti: il Barca sfonda centralmente e trova tra le linee Paralluelo che dal limite lascia partire un tiro imprendibile che vale l’1-0. Nella ripresa il Barcellona cala ma sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Oshoala, ma Ceasar è ancora una volta sontuosa con una risposta d’istinto. Dove non arriva il portiere giallorosso, c’è Linari a salvare la Roma: sul colpo di testa di Guijarro sugli sviluppi di panna inattiva, la centrale romanista si fa trovare al momento giusto e salva sulla linea. La Roma cresce nell’ultima mezz’ora e va vicina più volte al pareggio. Al 56′ Haavi sfonda sulla sinistra e crossa, Giacinti calcia a botta sicura ma Paredes mette il piede e devia in corner. All’84’ ci prova Giugliano con un gran tiro da fuori area, ma Panos si supera e devia in angolo. Due minuti dopo il Var controlla un possibile fallo di mano in area spagnola, ma la revisione si conclude con un nulla di fatto. La Roma non molla e nel recupero sfiora ancora il gol: sugli sviluppi di uno schema da palla inattiva, Giacinti si presenta a tu per tu con Panos, ma il portiere nega ancora una volta il pareggio. Mercoledì 29 marzo è in programma la sfida di ritorno al Camp Nou. In Spagna il record di spettatori nel femminile è di 90.000, breve sintesi di una differenza enorme tra due mondi ancora opposti. Una differenza che stasera però si è vista solo in parte.