Tebas: “Caso Negreira il più grande danno di reputazione nella storia di Liga e Barca”

Javier Tebas, Presidente della Liga, ha parlato durante la presentazione dell’Isde Sport Convention 2023 a Madrid. Ecco le sue parole sul “caso Negreira”: “Il “caso Negreira” è il più grande danno reputazionale nella storia della Liga e del Barcellona. Siamo in procura e forniamo tutti i documenti, dopo 48 ore lo segnaliamo alla Uefa. La Uefa dice che quando un Paese non può agire per qualunque cosa, in questo caso perché prescritta, loro possono. Quello che è chiaro è che con il solo intento di adulterare un concorso si commette reato. La nostra intenzione è che chiariscano bene le cose”.

E ancora: “Non ho parlato con Laporta. Chi deve parlare è lui e dare le opportune spiegazioni al calcio in generale e ai tifosi. Il giorno in cui Cadena Ser ha svelato questa situazione, mezz’ora dopo c’è stato un comunicato del Barcellona che scagionava stesso. Deve chiarire perché il Barcellona ha pagato il vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri. Anche se è difficile chiarirlo. Superlega? Costanti fake news, un modello di competizione chiuso, dove non prevale la meritocrazia. Una trappola. La gente se lo sta bevendo. In fondo, non è solo un concetto sportivo, ma piuttosto i grandi club in Europa, quelli che guadagnano di più, vogliono mandarli da soli nel calcio e dare soldi agli altri. Lo diceva Florentino. Il campionato spagnolo è un equilibrio, se comandassero solo i grandi club sarebbe un disastro”.