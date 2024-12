Sport e solidarietà sotto l’albero di natale. Si rinnova il tradizionale appuntamento degli Inclusive Sport Days, l’evento di beneficenza organizzato da G Sport Village e MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Come nel 2023, l’iniziativa, in programma nel weekend del 14/15 dicembre, si concentrerà su due discipline amatissime: il padel e il nuoto, con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare progetti che promuovano l’inclusione sociale e il benessere di chi ha più bisogno. Si inizierà sabato 14 dicembre alle ore 12 con la maratona di nuoto “Una bracciata per la ricerca”: un passaggio di testimone tra famiglie, agonisti e amatori, a turni di 15 minuti di nuoto libero, dove l’impianto sportivo resterà aperto 24 ore di seguito. Una lunga maratona che terminerà alle ore 12 di domenica 15 dicembre.

Il programma prevede inoltre anche una serata speciale: sabato 14 dicembre, dalle ore 20, la tombolata di beneficenza sempre al G Sport Village, dove si potranno vincere fantastici premi e festeggiare insieme il natale in un clima di solidarietà.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, partner dell’evento sin dal 2019. Accanto al nuoto, si scenderà nella gabbia per il torneo di padel “Uno smash per Lollo”, con la categoria maschile in campo sabato pomeriggio alle ore 14 e la categoria femminile domenica mattina alle ore 9.30.

Giocatrici e giocatori si sfideranno in campo per raccogliere fondi a favore della Onlus Lollo10, che supporta le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma. Ogni iscrizione e offerta sarà destinata a sostenere questa causa che può davvero fare la differenza.

“Da sempre siamo attenti alla sensibilità di queste tematiche sociali – le parole del Vice Presidente MSP Roma Luigi Ciaralli – gli Inclusive Sport Days sono un’opportunità per tutti di praticare sport, socializzare e contribuire a progetti di grande valore sociale. Un weekend all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, che unisce agonisti, famiglie e appassionati di ogni età in un gesto concreto per il bene della comunità. Un ringraziamento speciale agli organizzatori del G Sport Village con il direttore Cristian Silvestro che fin dall’inizio hanno creduto insieme a noi a questo progetto”.

“È con grande gioia e orgoglio che continuiamo a sostenere l’iniziativa Inclusive Sport Days attraverso la maratona di nuoto “Una bracciata per la ricerca” – commenta Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS – Iniziative come questa rappresentano un esempio straordinario di come lo sport possa diventare un potente veicolo di solidarietà, unendo persone di ogni età in un unico obiettivo: la ricerca contro il cancro. Questo evento non solo promuove l’inclusione sociale, ma ci ricorda anche l’importanza di fare rete per sostenere la scienza e la cura. Ogni bracciata simbolica, ogni gesto di partecipazione è un passo avanti nella lotta contro il cancro, e siamo felici di contribuire a questa causa nobile. Eventi di questo tipo sono le più belle espressioni di come sport, solidarietà e impegno sociale possano camminare insieme per un futuro migliore.”

“Siamo veramente felici di vedere che l’evento Inclusive Sport Days stia prendendo sempre più piede – conclude il fondatore della onlus Lollo10 Maurizio Caschera – e non possiamo che essere orgogliosi di vedere il nostro nome associato a questa importante iniziativa di padel. Eventi come questi sono fondamentali, perché ci permettono di regalare sorrisi e momenti di gioia ai nostri bambini, soprattutto in un periodo così speciale come il natale. Lo sport ha il potere di unire, di superare ogni barriera e di portare luce nelle giornate di chi ha più bisogno di speranza. Siamo convinti che, grazie alla partecipazione di tutti, l’evento Inclusive Sport Days diventi sempre di più un’occasione di crescita, divertimento e solidarietà per tutta la comunità.”