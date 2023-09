Women’s Champions League 2023/2024: la Juventus travolge l’Okzhetpes, ora la finale del primo turno di qualificazione

Tutto facile per la Juventus femminile nel match dei playoff di Women’s Champions League 2023/2024. Le bianconere, in campo a Francoforte sul Meno nel primo turno di qualificazione, che si snoda attraverso semifinali e finali in diversi micro-gruppi da quattro formazioni, ha avuto la meglio per 6-0 nei confronti delle kazake dell’Okzhetpes, approdando dunque in finale, dove sfiderà una tra le tedesche dell’Eintracht Francoforte e le ceche dello Slovacko, impegnate alle ore 18.30 nella loro semifinale. A quel punto, la Juve conoscerà la propria avversaria nella nuova sfida da dentro o fuori in programma sabato.

A decidere l’incontro, terminato con un punteggio tennistico per le ragazze di Montemurro, la doppietta di Girelli e le reti di Beerensteyn, Caruso, Cantore e Palis, queste ultime tre nei recuperi di primo e secondo tempo. Mai in partita le kazake, che per evitare una debacle ancora peggiore hanno fatto affidamento sul proprio portiere, protagonista di una discreta prova, mentre tutte promosse le bianconere, desiderose più che mai di centrare il pass per la fase principale della massima competizione continentale Uefa per squadre femminili. Per farlo, dovranno vincere la finale di sabato e poi superare anche il secondo turno di qualificazione, i veri e propri spareggi, con andata il 10/11 ottobre e ritorno il 18/19 ottobre.