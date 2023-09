Napoli, Cajuste: “Squadra di alto livello, intensità più alta che in Francia”

“Io al Napoli? E’ successo tutto velocemente. In una settimana”. Queste le parole di Jens Cajuste a dal ritiro della nazionale svedese. Cajuste, che giocherà il 9 settembre contro l’Estonia e contro l’Austria il 12 settembre, ha raccontato il suo ambientamento al giornale svedese Expressen. “Napoli è una città fantastica e i giocatori sono di un alto livello. In Italia e nel Napoli si va in modo molto più veloce, sia tatticamente che tecnicamente e la concorrenza in squadra è enorme e di alto livello. Io ora ho voglia di imparare. L’inizio dell’avventura è stato difficile nel match di Frosinone, non conoscevo ancora bene i compagni e in generale avverto la pressione nel club di alto livello, ma è giusto così. Lo sapevo, avevo seguito il Napoli già l’anno scorso”.