LIVE – Juventus-Okzhetpes 6-0, Women’s Champions League 2023/2024

La diretta scritta di Juventus-Okzhetpes, match valevole per i playoff della Women’s Champions League 2023/2024. La formazione bianconera, dopo essere arrivata seconda nello scorso campionato di Serie A, torna in campo per conquistare l’accesso alla fase principale della competizione continentale. Sulla sua strada ci sarà l’Okzhetpes, che ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions arrivando seconda nel suo campionato femminile. La partita andrà in scena alle ore 13:00 di mercoledì 6 settembre. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Juventus-Okzhetpes 6-0 (6′ 60′ Girelli, 30′ Beerensteyn, 45′ Caruso, 90′ Cantore, 90′ Palis)

90’+6 Finisce qui! 6-0 Juventus all’Okzhetpes e si vola alla finale del primo turno contro una tra Eintracht Francoforte e Slovacko.

90’+5 IL GOL! IL GOL! IL GOL! E’ 6-0 JUVENTUS, PALIS SI ISCRIVE ALLA FESTA DEL GOL!

90′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! SOFIA CANTORE PER IL 5-0 DELLA JUVE! MANITA ALLE KAZAKE.

85′ Ci avviciniamo alle battute conclusive, il match non ha più nulla da dire.

79′ Altra occasione per la Juventus con Palis! Respinge il portiere kazako.

73′ Montemurro finisce i cambi: dentro Gunnarsdottir per Grosso ed esce Girelli per Nystrom.

70′ Cambio Cascarino-Sembrant tra le bianconere.

64′ Fuori Caruso e Beerensteyn, dentro Garbino e Thomas.

60′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! 4-0 JUVENTUS, DOPPIETTA PER CRISTIANA GIRELLI! E ALLORA SI PUO’ DIRE, BIANCONERE SABATO IN CAMPO NELLA FINALE DEL PRIMO TURNO DELLE QUALIFICAZIONI.

56′ Ammonita El Bastali.

52′ Calcia Caruso, non trova la porta!

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45’+7 Finisce qui il primo tempo, Juve avanti 3-0

45’+4 IL GOL! IL GOL! IL GOL! CARUSO FIRMA IL TRIS BIANCONERO! 3-0, PARTITA IN GHIACCIO.

45′ 3 minuti di recupero.

41′ Caruso non trova lo specchio, altra occasione Juve.

37′ Super occasione per Cantore, miracolo del portiere kazako.

30′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! GOL MERITATO PER BEERENSTEYN, LA MIGLIORE IN CAMPO! 2-0 E VOLANO LE BIANCONERE.

22′ Beerensteyn, ancora lei! Juventus vicina al raddoppio.

18′ Beerensteyn esplora la via del tiro da fuori, blocca il portiere.

10′ Attaccano le kazake, che non vogliono assolutamente arrendersi a questo risultato che è già mutato nelle fasi iniziali.

6′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! CRISTIANA GIRELLI PORTA IN VANTAGGIO LA JUVENTUS! 1-0, TUTTO IN DISCESA SUBITO.

1′ Si comincia!

12.55 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Francoforte sul Meno, dove a breve inizia l’avventura europea della Juventus Women. In campo contro le kazake dell’Ozkhetpes, per le ragazze di Montemurro serve una vittoria per approdare alla finale di questo primo turno.