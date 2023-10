Women’s Champions League 2023/2024, ecco tutti i gironi: Roma nel gruppo C

Archiviate le qualificazioni, nella giornata odierna sono stati sorteggiati i quattro gironi della Women’s Champions League 2023/2024. Ad effettuare gli abbinamenti sono stati l’amministratore delegato UEFA per il calcio femminile Nadine Kessler e l’ex giocatrice di Arsenal e Bayern Viktoria Schnaderbeck. La Roma è stata inserita nel gruppo C insieme a Bayern München, Paris Saint-Germain ed Ajax. I detentori del Barcellona hanno tra i rivali del girone l’Eintracht Francoforte, quattro volte vincitore, mentre il Lione, che spera di sollevare il trofeo per la nona volta record, ha avversari tra cui Brann, il che significa un possibile incontro tra le sorelle Ada e Andrine Hegerberg.

Nell’ultimo girone, invece, il Chelsea affronterà Real Madrid, Häcken e Paris FC, che hanno eliminato Arsenal e Wolfsburg nella qualificazione . Le partite dei gironi si svolgeranno dal 14 novembre al 31 gennaio e il calendario sarà pubblicato sabato.

Gruppo A : Barcellona (ESP, detentore), Rosengård (SWE), Benfica (POR), Eintracht Francoforte (GER)

Gruppo B : Lione (FRA), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), Brann (NOR)

Gruppo C : Bayern Monaco (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Roma (ITA), Ajax (NED)

Gruppo D : Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Häcken (SWE), Paris FC (FRA)