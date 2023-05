Women’s Champions League 2022/2023, la finale Barcellona-Wolfsburg è sold out

Tutto esaurito al Philips Stadion di Eindhoven per la finale di Champions League femminile 2023 tra il Barcellona e il Wolfsburg, che si giocherà sabato 3 giugno. Sono stati venduti oltre 34.100 biglietti, il che significa che il match batterà il record di presenze per una partita di calcio femminile nei Paesi Bassi, precedentemente stabilito nel 2019 quando la nazionale olandese ha giocato contro l’Australia – sempre allo stadio PSV – davanti a 30.640 spettatori. L’edizione in corso del torneo continentale ha fatto registrare un aumento delle presenze, con una media spettatori dagli ottavi fdi finale in poi di 10.800. Inoltre in questa stagione sono state registrate cinque delle prime dieci presenze di tutti i tempi della competizione. Anche in Italia in stagione è stato battuto il record di spettatori: Roma-Barcellona, andata dei quarti di finale, ha toccato quota 39.454 presenze. “Questa è la prima volta che registriamo il tutto esaurito in una finale di Women’s Champions League. E’ un altro segnale che abbiamo raggiunto un nuovo livello. Sarà un’occasione fantastica per tutti, allo stadio o davanti alla TV”, ha dichiarato Nadine Kessler, amministratore delegato UEFA per il calcio femminile.