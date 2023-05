Inter-Milan, Sala: “Non vado più allo stadio, le polemiche non mi lasciano tranquillo”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non sarà allo stadio questa sera per assistere ad Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. “Ormai sono un paio di anni che non vado più allo stadio, le polemiche sullo stadio non mi rendono tranquillo nell’andarci. È una delle cose a cui ho dovuto rinunciare in questo lungo periodo, ma a casa vedrò la partita”, ha affermato.