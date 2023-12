Spagna-Italia 2-3, Soncin: “Grandissima emozione per questa impresa, risultato storico”

“È stata una grandissima emozione, siamo venuti qui con la consapevolezza di poter fare un’impresa. È un risultato storico, come detto dal presidente Gravina le ragazze hanno scritto una pagina bellissima della storia del calcio italiano”. Lo ha detto l’allenatore dell’Italia femminile, Andrea Soncin, dopo la clamorosa vittoria in casa della Spagna campione del mondo a Pontevedra: “Questa partita deve darci convinzione e fiducia in vista del futuro, perché tutti insieme possiamo fare grandi cose”.