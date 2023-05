Serie A femminile, la Juventus travolge la Roma campione d’Italia

La Juventus batte 5-2 la Roma campione d’Italia nell’ultima giornata della poule Scudetto della Serie A femminile. Un risultato che ha poco valore ai fini della classifica, con le giallorosse già certe da due settimane della vittoria del titolo, ma che rappresenta un antipasto della finale di Coppa Italia in programma sabato 4 giugno a Salerno. La Roma rivoluziona la formazione e si vede. Alla fine per la Juve di Montemurro sono decisive le reti di Nyström, Girelli, Cernoia, Cantore e Pedersen. Di Minami e Haug i gol della bandiera delle giallorosse.

“Qualcuno è mancato. Ma non tanto sotto il lato dell’approccio, quanto della carica agonistica che serve per giocare. Forse per il fatto di aver raggiunto i playoff la settimana scorsa, qualcuno ha dato un po’ per scontata la partita di oggi, quando invece di scontato nel calcio non c’è niente. Abbiamo preso due gol evitabili, su episodi dove secondo me un po’ di attenzione è mancata”, l’analisi del tecnico della Roma Guidi.