Serie A femminile: il derby tra Milan e Inter apre la 15esima giornata. La Roma ospiterà il Sassuolo

La Serie A femminile tornerà in campo sabato pomeriggio con il Derby di Milano, valevole per la 15esima giornata di campionato. In caso di pareggio il Milan chiuderebbe definitivamente i giochi, condannando Pomigliano, Sassuolo, Como, Sampdoria e Parma a giocarsi tra di loro la salvezza. Il quartultimo turno della prima fase si aprirà sabato alle 12.30 con Fiorentina-Pomigliano. Domenica il programma ripartirà dalle campionesse d’Italia della Juventus, che sfideranno alle 12.30 la Sampdoria. Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sullo stadio ‘Tardini’ dove andrà in scena lo scontro salvezza tra Parma e Como. La 15esima giornata si chiuderà alle 14.30 allo stadio ‘Tre Fontane’, con la gara tra Roma capolista e il Sassuolo, che ha appena ufficializzato il ritorno di Sabatino.