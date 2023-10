Serie A femminile 2023/2024, Roma e Juventus a punteggio pieno: battute Sampdoria e Fiorentina

Roma e Juventus restano a punteggio pieno in Serie A femminile 2023/2024. La squadra giallorossa campione d’Italia in carica travolge 5-0 la Sampdoria in trasferta. Al 47′ Linari apre le marcature e regala il sorriso alle ragazze di Spugna prima del duplice fischio. Nella ripresa la Roma parte forte e dilaga: al 59′ Viens firma il 2-0, prima degli altri sigilli di Giacinti (62′ e 66′) e ancora Linari (rigore 91′). Miglior attacco (20) e miglior difesa (3) per la Roma che tiene il passo della Juventus a 15 punti. La squafra bianconera ha avuto la meglio per 2-1 sulla Fiorentina, battuta 2-1. Al 34′ il vantaggio di Beerensteyn, prima del pareggio di Catena al 67′. Al 76′ c’è il doppio giallo per Georgieva e il rigore successivo per Girelli che non sbaglia. Il Milan batte 4-1 Pomigliano con le reti di Asllani (2′, 79′), Staskova (29′), Grimshaw (rigore 93′).