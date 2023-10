Basket, Serie A1 2023/2024: Venezia infila la quarta contro Treviso. Vittoria Trento a Varese

Prosegue il fine settimana della Serie A1 di basket, con questa domenica pomeriggio che ha subito regalato emozioni con la sfida tra Varese e Trento. Parziali e controparziali hanno segnato una partita davvero divertente e che alla fine ha premiato la squadra ospite con il punteggio di 84-85 dopo che la formazione di casa si era trovata anche sul +8 nei primi minuti dell’ultimo quarto. Terza sconfitta consecutiva per l’Openjobmetis, a cui non bastano i 21 punti di McDermott e i 15 di Brown e Moretti, quest’ultimo fondamentale a cavallo tra secondo e terzo quarto. Trento con un Alviti da 18 punti e Hubb che mette il canestro della vittoria a 10″ dalla fine con uno step back in faccia a Cauley-Stein vince la terza partita su quattro disputate e vola a sei punti in classifica.

Continua spedita la marcia di Venezia, che vince il derby contro Treviso per 77-82 e ottiene il quarto successo in altrettante gare disputate. Una vittoria sofferta, in cui la squadra ospite è stata costretta a rincorrere per quasi tutti e 40′ i minuti. Fondamentale Rayjon Tucker a tenere a galla i suoi quando Treviso era in coppia cifra di vantaggio: 17 punti per l’ex giocatore degli Utah Jazz. Il quarto conclusivo è tutto di marca Reyer che se lo aggiudica per 24-13.