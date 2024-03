Serie A Femminile 2023/2024: l’Inter batte 3-0 la Fiorentina, il Milan travolge Pomigliano

L’Inter travolge la Fiorentina 3-0 nella seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile 2023/2024 di calcio. Al Viola Park, dopo un momento emozionante nel ricordo di Joe Barone, le nerazzurre prendono subito in mano le redini del gioco. La retroguardia delle padrone di casa all’8′ sbaglia uscita e l’Inter ne approfitta con Magull che serve in profondità Annamaria Serturini, che non sbaglia da buona posizione. Le viola provano a rispondere con Janogy, che al 15′ si gira in area e calcia in porta ma ci pensa Csiszar a salvare in scivolata. Nella ripresa, le padrone di casa provano subito a pareggiare i conti con il colpo di testa di Longo (53′) ma Durante respinge in tuffo. Le nerazzurre poi alzano il ritmo e al 62′ arriva il gol con una splendida azione corale, finalizzata da Magull a pochi passi dalla porta. Dopo sette minuti arriva il tris firmato da Bonfantini, che riceve palla dalla neoentrata Polli e non sbaglia dal cuore dell’area. La squadra di Rita Guarino, dopo il pareggio contro la Juventus, conquista dunque una splendida vittoria e prosegue nel migliore dei modi la Poule Scudetto. L’Inter ora si trova al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sul Sassuolo.

Vittoria travolgente anche per l’altra squadra di Milano: il Milan stende 4-0 il Pomigliano nella seconda giornata della Poule Salvezza. Le rossonere dominano davanti al proprio pubblico con la partita che si indirizza già nel primo tempo grazie alla doppietta di Chanté Dompig. Nel secondo tempo, ci pensano le reti di Evelyn Ijeh e Valery Vigilucci propiziata dall’assist di Valentina Cernoia a completare l’opera. Le rossonere conquistano così 3 punti e si confermano in testa alla classifica del gruppo retrocessione con 24 punti, gli stessi della Sampdoria, che però ha giocato una partita in più.