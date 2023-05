Serie A femminile 2022/2023: poker Inter alla Fiorentina, 2-2 tra Milan e Roma

Poker dell’Inter nella sfida contro la Fiorentina nella Poule Scudetto della Serie A femminile. Protagonista del match Chawinga, autrice di un assist e di una tripletta nella ripresa (al 67′, al 72′ con un rasoterra in diagonale e al 95′), mentre a sbloccare il match nel primo tempo è stata Polli al 39′. Ora Inter e Fiorentina sono a pari punti in classifica, a quota 39 e a due lunghezze dal Milan che nel pomeriggio ha pareggiato 2-2 in casa contro la Roma. Rossonere avanti per 1-0 dopo il primo tempo grazie alla rete di Soffia, al 57′ Piemonte firma il raddoppio ma le giallorosse sono riuscite a pareggiare grazie alla rete di Cinotti al 67′ e al rigore di Andressa al 93′.

Finisce 2-1, invece, tra Sassuolo e Pomigliano. Nel primo tempo le neroverdi trovano la rete del vantaggio soltanto al 36′ con la gran botta col destro dalla distanza di Monterubbiano, al 58′ Corelli pareggia i conti e al 91′ Lana Clelland regala la vittoria al Sassuolo che resta sempre in testa alla classifica della Poule Salvezza.