Borussia Dortmund, gol di Haller contro il Friburgo: è il primo dopo la malattia (VIDEO)

di Sofia Cioli 28

Dopo circa tre settimane dal suo ritorno in campo, per Sebastian Haller arriva un’altra gioia: al minuto 51 del match contro il Friburgo, l’attaccante del Borussia Dortmund trova il colpo di testa vincente su assist del compagno Guerreiro e segna il 3-1. Per il 28enne si tratta del primo gol dopo la malattia; la scorsa estate, infatti, gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli che lo ha costretto a stare lontano dai campi per circa sei mesi.