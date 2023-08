Sampdoria, le calciatrici pubblicano una nota ufficiale: “Non ci hanno ancora convocate”

Iniziano a farsi sentire le calciatrici tesserate con la Sampdoria, iscritta al campionato di Serie A e del settore giovanile, le quali non sono state ancora convocate dalla stessa società, nonostante manchi poco all’inizio della stagione. In una nota congiunta con Aic e Assoallenatori hanno dichiarato: “Il campionato di serie A donne inizierà tra poco più di un mese e, nonostante le sollecitazioni giunte anche dalle massime istituzioni del calcio, il club ligure non ha ancora provveduto a convocare le atlete e i tecnici per l’inizio della preparazione pre-campionato, né tantomeno ha provveduto ad organizzare l’attività giovanile”. Una situazone, evidenziano le giocatrici della Sampdoria, “che porterà con sé gravi conseguenze sulla regolarità della stagione alle porte. Il grave ritardo nell’organizzazione delle sedute di allenamento in preparazione dell’inizio del torneo esporrà le calciatrici ad un maggior rischio di infortuni e pregiudicherà il buon lavoro dello staff tecnico alla guida della prima squadra. La speranza e l’auspicio di tutti è di veder convocata quanto prima la rosa della prima squadra e lo staff tecnico per l’inizio della preparazione pre-campionato, senza ulteriore ritardo”.