Tennis, Coppa Davis 2023: i convocati di Filippo Volandri per Bologna

Filippo Volandri, Capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi della Coppa Davis 2023, in programma sul campo della “Unipol Arena” di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 12 al 17 settembre 2023. Questi i nomi dei tennisti azzurri chiamati a sfidare Canada, Cile e Svezia: Jannik Sinner (6 del ranking Atp di singolare), Lorenzo Musetti (18 del ranking Atp di singolare), Matteo Berrettini (38 del ranking Atp di singolare), Fabio Fognini (125 del ranking Atp di singolare), Simone Bolelli (43 del ranking Atp di doppio).

“Siamo sempre più vicini a questo importantissimo appuntamento con la Coppa Davis a Bologna. Ormai, poco meno di un mese ci separa dall’esordio contro il Canada nella fase a gironi delle Finals 2023. Il quintetto che rappresenterà l’Italia sarà composto da Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner”, ha affermato Volandri che ha poi proseguito: “Avrei voluto avere la possibilità di portare sei giocatori, perché Lorenzo Sonego fa parte a tutti gli effetti della squadra ma le regole impongono di convocare soltanto cinque tennisti. Sono davvero soddisfatto di quanto i ragazzi stanno facendo in questo momento e delle prestazioni che stanno offrendo sul cemento nordamericano. Abbiamo ancora un po’ di tempo per arrivare al 100 per 100 della forma e tutti si stanno impegnando al massimo in questo senso”, ha aggiunto il capitano azzurro.