Roma-Juventus oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Roma-Juventus, match valido per la quinta giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le bianconere volano nella capitale, per cercare di riaprire un campionato che, altrimenti, sarebbe chiuso, vedendo in caso di vittoria giallorossa vedere la Roma volare a +11. Appuntamento oggi, sabato 22 aprile, alle 14:30. La gara sarà visibile su La7, La7.it e su Timvision, ma anche su Dazn essendo visibile su JuventusTv.