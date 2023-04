Roma femminile campione d’Italia, festa al Tre Fontane. Gualtieri invita le giallorosse in Campidoglio

La Roma femminile è campione d’Italia per la prima volta nella sua storia e al Tre Fontane è scattata la festa dopo la vittoria sulla Fiorentina per 2-1. Nello storico impianto dell’Eur, i tifosi giallorossi hanno esposto anche una coreografia preparata dalla società. Ai microfoni di LA7 sono arrivate le congratulazioni di Fabio Capello, ultimo tecnico, prima di Spugna, a vincere il tricolore a Roma. Poco dopo su Twitter è apparso il messaggio social del Sindaco Gualtieri: “Super AS Roma Femminile. Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team! Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città!”.