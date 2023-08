Regolamento Olanda-Sudafrica, cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile 2023?

Tutto pronto per Olanda-Sudafrica, match in programma alle 04:00 del mattino di domenica 6 agosto. Entrano nel vivo gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda, primo turno ad eliminazione diretta del torneo iridato. Il Sudafrica, dopo la vittoria sulle azzurre, non vuole fermarsi. Di fronte l’Olanda, prima nel suo girone davanti agli Stati Uniti. Ma cosa succede in caso di pareggio al 90′? Nessuna differenza col torneo iridato maschile. Il regolamento Fifa prevede infatti due tempi supplementari da quindici minuti in caso di pareggio al 90′. Il regolamento fissa anche il tempo di intervallo: cinque minuti tra il 90′ e l’inizio del primo tempo supplementare; un minuto (con le squadre in campo) tra i due tempi supplementari. Se la parità resiste, si procede con i calci di rigore in base alle regole del calcio Fifa.