Boxe, Jake Paul batte Nate Diaz (che fa lo show). La rivincita sarà nelle Mma

Aspettando l’incontro tra Tyson Fury e Francis Ngannou, i confronti tra pugilato e mma proseguono nel solco dello youtuber Jake Paul, che batte per decisione unanime (97-92, 98-91, 98-91) la leggenda della Ufc Nate Diaz all’American Airlines Center di Dallas, in Texas. Come negli altri match con veterani delle arti marziali miste come Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren, Jake Paul – sconfitto pochi mesi fa da Tommy Fury, fratellastro di Tyson – non deve faticare troppo per ottenere la vittoria. Ma il pubblico di Dallas alla fine regala l’ovazione ad un Nate Diaz che non concede all’avversario la soddisfazione del ko. Prima del limite, sull’ottagono, il 38enne ha perso due volte sole (uno stop medico contro Masvidal e dopo un head kick di Thomson nel 2013, facendo di tutto per restare in piedi). Oggi Diaz va al tappeto al quinto round, ma si rialza e continua a fare quel che stava facendo: la sua boxe ruvida, in formato sopravvivenza, concedendosi più volte anche qualche sfottò al suo avversario. Insomma, se Paul voleva fare lo show, ha trovato lo sfidante giusto, che probabilmente gli ruba anche la scena sul ring. Arriva infatti qualche fischio per l’attore e youtuber che a fine match fissa il prossimo appuntamento: “Dieci milioni di dollari per farlo in Mma, è il tuo territorio, facciamolo”. Nate Diaz scherza: “Ho portato il single leg nel primo round, e nel nono ho tentato la ghigliottina. Ho già vinto”. A 38 anni il nativo di Stockon ha un record di 22 vittorie e 13 sconfitte nelle arti marziali miste e non ha nascosto il desiderio di un ritorno in Ufc dopo l’esibizione di boxe. La nuova offerta però potrebbe cambiare le carte in tavolo.