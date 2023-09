Regolamento Juventus-Okzhetpes: cosa succede in caso di pareggio qualificazioni Women’s Champions League

Il regolamento di Juventus-Okzhetpes: ecco cosa succede in caso di pareggio nel primo turno delle qualificazioni alla Women’s Champions League. Le bianconere di Montemurro a Francoforte nel minitorneo di qualificazione: semifinale contro le kazake, poi eventuale finale per accedere agli spareggi che qualificheranno poi per i gironi. In caso di pareggio nella sfida che avrà inizio alle ore 13 di oggi, mercoledì 6 settembre, si procederà con i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno ed eventualmente, qualora dovesse persistere la parità, via con i calci di rigore.