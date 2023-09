PSG, Al-Khelaifi: “Mai stati così uniti. Mbappé? Giocatore incredibile e persona fantastica”

Non è stata un’estate facile per il Paris Saint-Germain, ma la rivoluzione della rosa c’è stata e soprattutto Kylian Mbappé veste ancora la maglia del club capitolino. Il fenomeno transalpino resterà fino alla fine del suo contratto e recentemente hanno iniziato a circolare i primi rumors su una possibile apertura a un rinnovo di contratto. Il presidente Nasser Al-Khelaifi non ne parla, ma spende buone parole per la sua stella: “Kylian è un giocatore incredibile – dice a Record – e una persona fantastica. Non siamo mai stati così uniti come squadra e la scorsa settimana contro il Lione si è visto”.