Rai: “Ancora nessuna decisione sui Mondiali femminili 2023”

Con una nota ufficiale, la Rai ha comunicato come non siano ancora state prese decisioni definitive in merito alla trasmissione dei Mondiali femminili 2023. “Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di calcio femminile non è stata presa ancora alcuna decisione. È in corso da tempo una trattativa con la Fifa per l’acquisizione dei diritti di trasmissione”.

Questa nota arriva in seguito ad un’intervista alla giornalista Paola Ferrari che, a ‘Un giorno da pecora’, parlando della ex direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, aveva affermato: “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”.