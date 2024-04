Poule scudetto Serie A femminile 2023/2024, giallorosse implacabili: battuta la Juventus e Roma a un passo dal titolo

Finisce 2-1 la partita tra Roma e Juventus, match valido per la quarta giornata della poule scudetto della Serie A femminile 2023/2024. Giallorosse che con questa vittoria si portano al match point, basterà infatti una vittoria al Viola Park nel prossimo turno a garantire il titolo. Juventus che forse paga la stanchezza e gli ultimi minuti in 10 per l’espulsione di Bonansea. A segno per le giallorosse Pilgrim e Viens, rete bianconera segnata da Girelli.

Primo tempo vivace tra Roma e Juventus, subito l’errore di Giugliano che si divora un gol dopo soli tre minuti e poi la rete per il momento decisiva di Pilgrim che con un’azione personale clamorosa ha trovato il gol. Tante le occasioni dopo il gol con Boattin e Caruso che per un soffio non trovano il pari. Al minuto 32, Giugliano si carica sulle spalle la squadra e sfiora il raddoppio da lontano. La prima frazione si chiude con il ritmo in calo, complice anche il caldo di questi giorni.

Secondo tempo che parte con il botto: al 48′ punizione Juventus con Caruso che trova Girelli la quale insacca sul primo palo anticipando tutti in maniera fulminea. Dopodiché ancora Juve con Beerensteyn che tenta la conclusione su un rimpallo, l’olandese calcia e trova un braccio avversario ma l’arbitro clamorosamente non fischia. Dal minuto 60 in poi le bianconere spariscono dal campo: tantissime occasioni con Giugliano e Giacinti ma soprattutto Pilgrim, che non trova il gol solo a causa di un miracoloso intervento di Salvai. Al 72′ un altro grosso errore del direttore di gara: Viens anticipa Calligaris e finisce giù, contemporaneamente Salvai e Pilgrim si allacciano, con entrambi i contatti irregolari che non sono stati fischiati. Nel giro di due minuti poi Bonansea si fa ammonire ed espellere lasciando le compagne in dieci. A chiudere il match ci pensa Viens all’86’ che insacca alle spalle di Peyraud-Magnin.