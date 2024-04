MOVIOLA – Fiorentina-Genoa, Kayode-Retegui: arbitro fischia rigore, ma viene richiamato al Var e lo toglie

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Genoa, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore degli ospiti arriva il contatto tra Kayode e Retegui e per l’arbitro, il signor Di Marco, è calcio di rigore. Entrambi si trattengono, il difensore viola rischia parecchio e l’arbitro punisce la trattenuta. In sala Var però Mazzoleni richiama il direttore di gara che, rivedendo le immagini, cambia idea e decide di assegnare fallo in attacco e punizione a favore della Fiorentina. Decisione molto difficile da capire: con il metro arbitrale e il protocollo Var, di solito, un fischio del genere viene sempre confermato dalla sala Var e non viene derubricato come chiaro errore. Non è un rigore solare, probabilmente c’è una trattenuta reciproca, e non c’è niente. Ma vedere un fallo in attacco sembra abbastanza fantasioso. Episodio che farà molto discutere.