Portogallo, arriva il primo cartellino bianco che premia lo staff medico

Primo storico cartellino bianco mostrato su un campo di calcio. Nel corso della sfida tra Benfica e Sporting Lisbona, valevole per il campionato portoghese femminile, la direttrice di gara ha estratto il cartellino bianco all’indirizzo degli staff medici delle due squadre, precipitatisi sugli spalti per soccorrere un tifoso che aveva avuto un malore. L’episodio si è verificato al 44′, quando il Benfica era in vantaggio 2-0, nel momento in cui i tifosi presenti sono rimasti in apprensione per un uomo rimasto vittima di un problema fisico. Dopo aver rianimato il soggetto, i medici hanno ricevuto il cartellino bianco tra gli applausi dei sostenitori delle due formazioni.

L’uso del cartellino bianco che ‘premia’ il Fair Play accanto a quelli gialli e rossi per sanzionare irregolarità e comportamenti scorretti rientra in un’iniziativa della Federcalcio portoghese in attuazione del Piano nazionale per l’Etica nello Sport volto a promuovere il gioco pulito e leale nelle principali competizioni.