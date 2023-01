Andrea Stramaccioni sbarca su Dazn: farà le telecronache da febbraio

Andrea Stramaccioni sbarca su Dazn. L’allenatore ex Inter e Udinese tra le altre, già apprezzato sulla Rai nella nuova veste di commentatore tecnico per le telecronache dei Mondiali in Qatar, diventato idolo di tanti telespettatori che hanno promosso il suo modo di interpretare il ruolo con cuffia e microfono, è stato ingaggiato dall’emittente che trasmette la Serie A, l’Europa League e tanti altri tornei come Serie B e Liga. Stramaccioni debutterà in telecronaca a partire da febbraio, affiancando i cronisti Dazn nel racconto delle sfide di Serie A ed Europa League, talvolta invece figurerà come ospite in studio, già a partire da stasera per esempio, quando sarà ospite del salotto di Pierluigi Pardo, Supertele, dopo Inter-Empoli. Lo riporta Calcio e Finanza.