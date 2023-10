Pagelle Svezia-Italia 1-1: voti e tabellino Nations League femminile 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Svezia-Italia 1-1, match della terza giornata della fase a gironi di Nations League femminile 2023/2024. Bel primo tempo delle azzurre che si rendono pericolose con Greggi, Caruso e Cambiaghi. Al 57′ però è una rete di Valentina Giacinti a sbloccare il risultato: un lancio perfetto di Giugliano premia lo scatto dell’attaccante della Roma che aggancia e calcia in rete col mancino. Nel finale la Svezia si rende pericolosa soprattutto con i calci piazzati. E al 95′ è un colpo di testa di Sembrant a condannare le azzurre. L’1-1 non basta per restare in corsa.

Svezia (4-3-3): Musovic 5.5; Bjorn 6, Sembrant 7, Eriksson 5, J. Andersson 5.5; Angeldal 6, Seger 6, Asllani 5.5 (64′ Vinberg 6); Rytting-Kaneryd 6 (80′ Jakobsson sv), Blackstenius 5 (64′ Anvegard 6), Janogy 6.

A disposizione: Falk, Holmgren, Lundkvist, Nilden, Kullberg, Rybrink, Bennison, Zigotti Olme, Kafaji.

Ct: Gerhardsson 5.

Italia (4-3-3): Giuliani 6; Di Guglielmo 6.5, Lenzini 6.5, Linari 7, Boattin 6.5; Caruso 7, Giugliano 7, Greggi 6.5 (64′ Galli 6); Bonfantini 6 (81′ Glionna sv), Giacinti 7 (81′ Bonansea sv), Cambiaghi 6.5 (88′ Girelli sv).

A disposizione: Schroffenegger, Aprile, Bergamaschi, Gama, Tomaselli, Tortelli, Dragoni, Salvai.

Ct: Soncin 7.

ARBITRO: Frappart (FRA) 6

RETI: 57′ Giacinti, 96′ Sembrant.

Ammoniti: Eriksson. Angoli: 4-4. Recupero: 1′ pt, 8′ st.