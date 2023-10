Nations League femminile, l’Italia sfiora l’impresa: la Svezia pareggia 1-1 al 96′

L’Italia non va oltre l’1-1 sul campo dello Svezia nella quarta giornata della fase a gironi di Women’s Nations League. La rete di Valentina Giacinti illude le azzurre, che sono certe dell’esclusione dalle final four: a due partite dal termine, la squadra di Soncin è ferma a 4 punti, a otto lunghezze dalla Spagna capolista. Una beffa, perché il gol del pareggio svedese arriva su calcio piazzato al 96′. L’Italia fa comunque bella figura al Malmö New Stadium. All’11’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa svedese allontana: Caruso si coordina dal limite dell’area e trova una deviazione che per poco non beffa Musovic. Al 18′ si accende Greggi. La romanista – fresca di rinnovo in giallorosso – prima pesca in area Cambiaghi (tiro alto) e poi si mette in proprio calciando però col mancino sull’esterno della rete. Ad inizio ripresa il copione del match non cambia.

La Svezia fatica a costruire, mentre le azzurre verticalizzano con coraggio. Al 57′ è un’azione tutta made in Roma a sbloccare il risultato. Giugliano lancia in profondità, Giacinti aggancia e calcia in rete alle spalle di Musovic. La squadra di Soncin gestisce il vantaggio, ma nel finale soffre la fisicità avversaria sui calci piazzati. La Svezia è pericolosa prima con due calci d’angoli, ma Giuliani riesce a cavarsela in entrambi i casi. Al terzo è decisivo un salvataggio sulla linea di Caruso per negare il gol a Eriksson che di testa aveva preso il tempo a tutte le azzurre. Ma al quarto calcio piazzato, l’Italia cade. Un calcio di punizione di Angeldal pesca Sembrant che di testa batte Giuliani e condanna le azzurre all’eliminazione. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia non avrà il calcio.