Nazionale femminile, Andrea Soncin è il nuovo ct delle azzurre: succede a Milena Bertolini

Andrea Soncin è il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile. L’ex allenatore della Primavera del Venezia, con alcune panchine anche in Serie A sul finire della stagione culminata con la retrocessione e in Serie B, ha così preso il posto di Milena Bertolini, che ha salutato dopo i recenti fallimenti tra Europei e Mondiali, e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, fino alla scorsa stagione alla guida della Nazionale Femminile Under 16.