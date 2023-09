Manchester United: infortunio per Amrabat, salta le partite con il Marocco

Il centrocampista del Manchester United Sofyan Amrabat salterà le prossime partite della nazionale marocchina a causa di un infortunio. Il mediano non ha risposto alla convocazione della sua nazionale per un problema fisico non specificato. Sabato il Marocco affronterà la Liberia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, mentre martedì il Burkina Faso in amichevole. Il tecnico del Marocco Walid Regragui ha convocato Yahya Jabrane per sostituire Amrabat.