Nations League femminile 2023/2024: Jenni Hermoso beffa l’Italia, la Spagna passa allo scadere

Beffa atroce per l’Italia femminile in Nations League 2023/2024 contro le campionesse del mondo della Spagna allo stadio Arechi di Salerno. Jenni Hermoso, al centro del caso mediatico per la vicenda Rubiales per tutta l’estate, entra nel secondo tempo e con un rigore in movimento punisce le azzurre, che avevano giocato una buona partita difensiva. Per le ragazze di Soncin ora è durissima qualificarsi per le Olimpiadi tramite questo torneo e si resta a tre punti dopo tre partite.

Dopo tre minuti la Spagna è già vicinissima al gol con Caldentey servita in mezzo che calcia di prima e non trova la porta. Passano pochi secondi e Putellas si libera e calcia, conclusione strozzata parata da Giuliani, che blocca anche su Bonmatì un minuto dopo. E’ un tiro al bersaglio purtroppo e Gonzalez va al tiro per due volte, miracolo del nostro portiere e poi palla fuori nella seconda occasione che arriva appena al 10′. Sfiorano le ragazze di Soncin il clamoroso gol con Lenzini su evoluzione da corner, poi Garcia ci grazia calciando altissimo un rigore in movimento. Nel finale le azzurre prendono meglio le misure alle nostre avversarie, che faticano a concludere, anche se fa troppa fatica la Nazionale a costruire gioco e risulta spesso schiacciatissima. Il secondo tempo ha tutto altro volto: la Spagna tiene il pallino del gioco, questo sì, ma l’Italia con maggiore personalità riesce a creare qualche pericolo coi cross e soprattutto per larghi tratti tiene lontane dai sedici metri le iberiche, che solo nel finale ci riprovano con un forcing più convinto. La muraglia difensiva della Nazionale cade all’89’, quando Jenni Hermoso batte Giuliani e ci condanna a un ko non immeritato, ma sicuro beffardo per come si concretizza.