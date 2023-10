Basket femminile, Qualificazioni Euro 2025: le convocate dell’Italia per Grecia e Germania

Il ct dell’Italbasket femminile, Andrea Capobianco, ha diramato le convocazioni per i primi due impegni delle Azzurre nelle Qualificazioni verso gli Europei 2025. Una manifestazione a cui comunque l’Italia è già qualificata di diritto in qualità di paese ospitante, a 18 anni di distanza dall’ultima volta in cui la fase finale di Eurobasket femminile fece tappa nel Belpaese. La prima sfida è in programma il 9 novembre contro la Grecia al PalaElachem di Vigevano alle ore 20:00, con diretta tv su RaiSport. Il 12 novembre sarà poi la volta della trasferta di Amburgo in casa della Germania, con palla a due alle ore 17:30.

Tra le novità spiccano le prime volte per le italo-americane Gina Conti e Sierra Campisano, mentre tra i ritorni in discontinuità con Eurobasket 2023 ci sono anche Francesca Pasa, Martina Kacerik, Ilaria Panzera e Sara Madera. Immancabile tra le altre Cecilia Zandalasini. Novità inoltre a livello di staff tecnico, visto che Vincenzo Di Meglio (coach della Oxygen Roma) sarà uno degli assistenti di Capobianco insieme ai confermati Cinzia Zanotti e Alessandro Fontana. La nuova team director è invece Kathrin Ress, autentica icona del basket femminile italiano con 140 presenze e oltre 1000 punti in Nazionale.

L’elenco delle convocate

Jasmine Keys (1997) FAMILA SCHIO

Francesca Pasa (2000) SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

Matilde Villa (2004) UMANA VENEZIA

Gina Conti (1999) ALLIANZ S.S. GIOVANNI

Costanza Verona (1999) FAMILA SCHIO

Cecilia Zandalasini (1996) SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

Francesca Pan (1997) UMANA VENEZIA

Valeria Trucco (1999) ALLIANZ S.S. GIOVANNI

Lorela Cubaj (1999) UMANA VENEZIA

Sara Madera (2000) GERNIKA BIZKAIA

Martina Fassina (1999) UMANA VENEZIA

Olbis Andrè Futo (1998) SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

Laura Spreafico (1991) PASSALACQUA RAGUSA

Ilaria Panzera (2002) ALLIANZ S.S. GIOVANNI

Sierra Campisano (1997) A.E SEDIS BASQUET

Martina Kacerik (1996) MAGNOLIA CAMPOBASSO