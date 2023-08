Mondiali femminili 2023, succede tutto negli ultimi minuti: la Spagna supera la Svezia e vola in finale

Succede tutto nel finale ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove la Spagna supera la Svezia con un gol negli ultimi minuti e conquista la finale dei Mondiali 2023 femminili. Finisce 2-1 all’Eden Park in favore delle iberiche, che per la prima volta sono tra le migliori due della competizione iridata e ora attendono la vincente di Australia-Inghilterra Un match che non vede gol nei suoi primi 80′, giocati comunque ad alta intensità da parte di entrambe le formazioni. Diverse occasioni, molte conclusioni verso la rete, con la Spagna che però riesce a trovare il vantaggio solamente all’81° con il gol della blaugrana Paralluelo, entrata dalla panchina.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Quando sembrava però portata a casa, ecco che si risveglia la Svezia, che trova il pareggio al minuto 91, quando Blomqvist, anche lei entrata dalla panchina, insacca alle spalle di Coll. Tutto finito? Assolutamente no, passano appena 60 secondi, e la Spagna torna nuovamente in avanti, con Olga, che insacca il gol del definitivo 2-1 che manda in finale la Spagna.