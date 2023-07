Mondiali femminili 2023, Spagna travolge Zambia e si qualifica agli ottavi

di Valerio Carriero 1

Ci sono già i primi verdetti nel Gruppo C dei Mondiali di calcio femminili 2023 dopo la seconda giornata della fase a gironi. Con la vittoria per 5-0 sullo Zambia, la Spagna stacca il pass per gli ottavi di finale assieme al Giappone, con il quale si giocherà il primo posto nello scontro diretto del prossimo 31 luglio. Non c’è stata partita all’Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda, con l’uno-due spagnolo tra 9′ e 13′ con le reti di Abelleira ed Hermoso. Nella ripresa il punteggio viene arrotondato dalla doppietta di Redondo, nel mezzo la seconda rete personale della Hermoso.