Challenger Verona, Hugo Gaston si ritira sul match point a sfavore

Hugo Gaston non festeggia nel migliore dei modi l’approdo in top-100 dopo i due Challenger vinti a Iasi e Trieste. Il francese, impegnato sulla terra battuta di Verona, si ritira sul triplo match point in favore di Trungelliti: l’argentino conduceva infatti sul 3-6 6-2 5-2 0-40. Non sono stati chiariti i motivi di questa decisione del numero 2 del tabellone, che non sembrava sofferente per qualche problema fisico.