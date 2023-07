Fiorentina-Stella Rossa: Cabral e compagni partiti per Belgrado dopo il volo cancellato per il forte vento

Dopo il volo bloccato ieri sera dal forte vento, la Fiorentina è partita stamani dall’aeroporto di Peretola per Belgrado dove stasera, ore 20, è in programma l’amichevole con la Stella Rossa. Sono 25 i convocati da Vincenzo Italiano compreso i neo acquisti Sabiri, Arthur e Parisi. Assenti Amrabat, al centro di rumors di mercato, Nico Gonzalez e Barak. Al momento per la gara di stasera non è prevista copertura televisiva.