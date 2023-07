Mondiali femminili 2023, paura ad Auckland: sparatoria poche ore prima della partita inaugurale

di Mattia Zucchiatti

Due persone sono state uccise e sei ferite dopo una sparatoria nel centro di Auckland giovedì mattina, poche ore prima dell’inizio della Coppa del Mondo femminile in programma in Nuova Zelanda e Australia. Come riferisce il Guardian, il primo ministro neozelandese Chris Hipkins ha affermato che non vi è alcun rischio per la sicurezza nazionale in relazione allo svolgimento della Coppa del Mondo che è iniziata oggi con le due partite di apertura: Norvegia-Nuova Zelanda proprio ad Auckland, Australia-Irlanda a Sydney. Come riporta il Guardian, l’allenamento della nazionale italiana è stato posticipato per motivi di sicurezza. L’episodio è avvenuto vicino all’hotel della squadra norvegese nel centro di Auckland e diverse giocatrici si sono rivolte ai social per riferire di essere al sicuro. La Fifa comunque ha rassicurato giocatori e tifosi, affermando come l’episodio fosse slegato dalla manifestazione calcistica.